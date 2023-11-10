Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов
Криптовалютная биржа Binance с 15 ноября 2023 года прекращает обслуживание рублёвых депозитов, сообщает пресс-служба финансовой организации.
В сообщении говорится, что это связано с уходом площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.
Отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года. При этом держателям рублёвых счетов будет доступен перевод средств на платформу CommEX (без комиссии), а также вывод рублей через фиатных партнеров Binance и конвертация средств в криптовалюту.
Ранее стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года поднялась выше 37 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Промпредприятие в Курской области загорелось после обстрела ВСУ
- Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов
- Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
- Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев
- Ермак сравнил российско-украинский конфликт с забегом на сто метров
- В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей
- Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен
- Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге
- Фельдшера ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей
- Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru