Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов

В сообщении говорится, что это связано с уходом площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.

Отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года. При этом держателям рублёвых счетов будет доступен перевод средств на платформу CommEX (без комиссии), а также вывод рублей через фиатных партнеров Binance и конвертация средств в криптовалюту.

Ранее стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года поднялась выше 37 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

