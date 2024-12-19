Конституционный суд отклонил жалобу «Ёбидоёби» по закону о рекламе
Конституционный суд России отклонил жалобу ООО «Ёбидоёби», оспаривавшего положения федерального закона «О рекламе», которые классифицируют использование нецензурных слов в названии компании как ненадлежащую рекламу, сообщает РИА Новости.
В определении КС указано, что оспариваемая норма, согласно ч. 6 ст. 5, запрещает использование в рекламе бранных слов и непристойных выражений, что позволяет экспертному совету при антимонопольном органе квалифицировать такие названия как ненадлежащие.
Суд не принял жалобу к рассмотрению, так как заявка поступила с нарушением сроков, установленных федеральным конституционным законом «О Конституционном суде Российской Федерации». Согласно определению, жалоба не была подана в установленный срок — более года после последнего судебного акта по делу о ненадлежащей рекламе сети суши «Ёбидоёби» в Саранске.
В декабре управление службы судебных приставов Мордовии сообщило о смене скандально известного названия на «Суши с приставкой суши». Несмотря на это, компания «Ёбидоёби» продолжит использовать свой бренд в рекламе и на вывесках, передает «Радиоточка НСН».
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