Компания X5 объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»
Владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» компания X5 Group объединила программы лояльности магазинов. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
Новая программа получила название «Х5 Клуб». Покупатели смогут использовать ее в магазинах любой из двух сетей по всей стране. На старте за каждую покупку будут начислять 0,5% кешбэка от суммы чека, пишет RT.
Ранее X5 Group сообщила о планах развивать дарксторы и доставку. Доступ в такие магазины предоставят только курьерам и сотрудникам, пишет РИА ФАН.
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