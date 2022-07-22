Компания X5 объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»

Новая программа получила название «Х5 Клуб». Покупатели смогут использовать ее в магазинах любой из двух сетей по всей стране. На старте за каждую покупку будут начислять 0,5% кешбэка от суммы чека, пишет RT.

Ранее X5 Group сообщила о планах развивать дарксторы и доставку. Доступ в такие магазины предоставят только курьерам и сотрудникам, пишет РИА ФАН.

