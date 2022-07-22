Компания X5 объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»

Владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» компания X5 Group объединила программы лояльности магазинов. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

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Новая программа получила название «Х5 Клуб». Покупатели смогут использовать ее в магазинах любой из двух сетей по всей стране. На старте за каждую покупку будут начислять 0,5% кешбэка от суммы чека, пишет RT.

Ранее X5 Group сообщила о планах развивать дарксторы и доставку. Доступ в такие магазины предоставят только курьерам и сотрудникам, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговлякомпанияМагазины
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