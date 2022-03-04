Компания Panasonic остановила торговые операции с Россией

Японская компания Panasonic, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров, объявила об остановке торговых операций с Россией, сообщает пресс-служба марки.

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В заявлении компании говорится, что решение было принято «исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров».

«Мы очень обеспокоены текущей ситуацией в Украине... Мы надеемся, что мир вернется к безопасности как можно скорее», - подчёркивается в сообщении.

Ранее компания Intel объявила о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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