Компания Panasonic остановила торговые операции с Россией
Японская компания Panasonic, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров, объявила об остановке торговых операций с Россией, сообщает пресс-служба марки.
В заявлении компании говорится, что решение было принято «исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров».
«Мы очень обеспокоены текущей ситуацией в Украине... Мы надеемся, что мир вернется к безопасности как можно скорее», - подчёркивается в сообщении.
Ранее компания Intel объявила о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Авиакомпания S7 объявила об отмене всех международных рейсов
- Минобороны: Диверсионная группа пыталась устроить пожар на Запорожской АЭС
- Компания Panasonic остановила торговые операции с Россией
- Миллиардер из РФ найден мёртвым в своём поместье в Англии
- Стало известно, кому постоянно необходимо принимать витамин D
- Intel прекратит поставки в Россию и Белоруссию
- Зеленский призвал к усилению санкций против России
- «Роскосмос» отбил DDoS-атаку на сайт РКК «Энергия»
- В России за сутки госпитализировали 9 849 пациентов с COVID-19
- Роскосмос отменил запуск британских спутников связи OneWeb
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru