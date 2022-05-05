Компания Mondi решила продать свой российский завод по производству бумаги

В сообщении говорится, что одно из крупнейших предприятий по выпуску целлюлозно-бумажной продукции в России.

«Совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и, учитывая свои корпоративные ценности и ответственность перед акционерами, принял решение о продаже российских активов», - отметили в пресс-службе.

Ранее финская компания Valio решила продать свой российский бизнес группе Velkom, в том числе бренд «Виола» и завод Valio в Ершово, сообщает RT.