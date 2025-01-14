Компания «Лукойл» из-за санкций сменила гендиректора

Новым генеральным директором компании «Лукойл» стал Сергей Кочкуров. Соответствующее решение было принято по итогам голосования членов Совета директоров.

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Как сообщает пресс-служба компании, на этом посту Кочкуров сменил попавшего под санкции США Вадима Воробьева, чьи полномочия были прекращены досрочно.

«В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно», - говорится в сообщении.

Ранее Минфин США расширил санкционный список против России. В него вошли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:Санкции Против РоссииОтставки И НазначенияЛукойл

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