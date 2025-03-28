Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ

Представитель южнокорейской компании напомнил, что после начала спецоперации производство на предприятии было приостановлено, однако продажа филиала никогда не обсуждалась.

«Ккогда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования... было принято решение провести пробный перезапуск», - заключил он.

Ранее газета The Korea Times сообщила, что крупные южнокорейские компании, в том числе LG, Hyundai и Samsung, изучают возможность вернуться в РФ, напоминает RT.



