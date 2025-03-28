Дмитриев: Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ

Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом в своих соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Комментируя сообщения СМИ о якобы обсуждении южнокорейскими компаниями вопроса возвращения на российский рынок, он указал, что это «свидетельствует о восстановлении доверия».

«Это свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», - написал Дмитриев.

Ранее газета The Korea Times сообщила, что крупные южнокорейские компании, в том числе LG, Hyundai и Samsung, изучают возможность вернуться в РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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