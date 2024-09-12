Компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Соответствующая заявка поступила в Роспатент 6 сентября и была опубликована 10 сентября. Компания LG захотела зарегистрировать бренд Ohui, под этой маркой планируют выпуск кремов, парфюмерии и других косметических средств.

Южнокорейский производитель ушел с российского рынка в 2022 году, напоминает Ura.ru. Компания объявляла о приостановке поставок в РФ. При этом LG отмечала, что будет следить за ситуацией.

