Компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России
Южнокорейская компания LG подала в Роспатент заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.
Соответствующая заявка поступила в Роспатент 6 сентября и была опубликована 10 сентября. Компания LG захотела зарегистрировать бренд Ohui, под этой маркой планируют выпуск кремов, парфюмерии и других косметических средств.
Южнокорейский производитель ушел с российского рынка в 2022 году, напоминает Ura.ru. Компания объявляла о приостановке поставок в РФ. При этом LG отмечала, что будет следить за ситуацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru