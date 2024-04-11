Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства
Крупнейший отечественный производитель вина, «Кубань-Вино», перешел в собственность Российской Федерации. Это следует из данных ЕГРЮЛ от 10 апреля.
Теперь под контролем государства находится 100% долей в капитале компании. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Ранее собственником предприятия выступала группа компаний «Ариант».
Компания входила в число тех, кто по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату, передает РИА Новости.
ООО «Кубань-Вино» выпускает тихие и игристые вина. В состав ГК «Ариант» она вошла в 2003 году.
Бывшие владельцы промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы направили апелляционные жалобы по делу о взыскании 105 млрд руб. в пользу РФ, говорится в картотеке арбитражных дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru