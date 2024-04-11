Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства

Компания входила в число тех, кто по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату, передает РИА Новости.

ООО «Кубань-Вино» выпускает тихие и игристые вина. В состав ГК «Ариант» она вошла в 2003 году.

Бывшие владельцы промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы направили апелляционные жалобы по делу о взыскании 105 млрд руб. в пользу РФ, говорится в картотеке арбитражных дел.



