Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства

Крупнейший отечественный производитель вина, «Кубань-Вино», перешел в собственность Российской Федерации. Это следует из данных ЕГРЮЛ от 10 апреля.

Теперь под контролем государства находится 100% долей в капитале компании. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Ранее собственником предприятия выступала группа компаний «Ариант».

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Компания входила в число тех, кто по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату, передает РИА Новости.

ООО «Кубань-Вино» выпускает тихие и игристые вина. В состав ГК «Ариант» она вошла в 2003 году.

Бывшие владельцы промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы направили апелляционные жалобы по делу о взыскании 105 млрд руб. в пользу РФ, говорится в картотеке арбитражных дел.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПриватизацияВино

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