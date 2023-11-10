Американская HP начала процесс ликвидации российской дочерней компании

Американская компания-производитель компьютеров и принтеров Hewlett Packard запустила процесс ликвидации российской «дочки» HP Inc. Об этом сообщает ТАСС сл ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц.

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«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», — говорится в выписке компании.

В августе прошлого года компания полностью прекратила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Минпромторг внес продукцию компании HP в перечень товаров для параллельного импорта, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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