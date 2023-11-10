Американская HP начала процесс ликвидации российской дочерней компании
10 ноября 202311:23
Американская компания-производитель компьютеров и принтеров Hewlett Packard запустила процесс ликвидации российской «дочки» HP Inc. Об этом сообщает ТАСС сл ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц.
«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», — говорится в выписке компании.
В августе прошлого года компания полностью прекратила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Минпромторг внес продукцию компании HP в перечень товаров для параллельного импорта, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru