Mercedes приостановил экспорт и производство в России

Mercedes-Benz Group AG приостанавливает экспорт автомобилей в Россию, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, немецкая компания приостанавливает «местное производство в России до особого распоряжения».

По данным MarketWatch, Mercedes-Benz стал последним европейским производителем автомобилей, который прекратил сотрудничество с Россией на фоне спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к санкциям против России, однако они не будут распространяться на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства.

