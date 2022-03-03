Mercedes приостановил экспорт и производство в России
Mercedes-Benz Group AG приостанавливает экспорт автомобилей в Россию, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, немецкая компания приостанавливает «местное производство в России до особого распоряжения».
По данным MarketWatch, Mercedes-Benz стал последним европейским производителем автомобилей, который прекратил сотрудничество с Россией на фоне спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к санкциям против России, однако они не будут распространяться на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства.
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