Компания Bonduelle продолжит работу в России

Как отметил глава Bonduelle, компания владеет тремя заводами в России.

«Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что <...> все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России», — указал Деброс.

Гендиректор отметил, что у компании нет «этических проблем» продолжения бизнеса в России. По словам Деброса, миссия Bonduelle — «кормить людей», а не выступать «против россиян, казахов или Центральной Азии».

