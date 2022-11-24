Компания Bonduelle продолжит работу в России

Французская компания Bonduelle продолжит работу в России, так как считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей как в РФ, так и в получающих произведенные в России продукты странах. Об этом заявил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business.

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Как отметил глава Bonduelle, компания владеет тремя заводами в России.

«Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что <...> все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России», — указал Деброс.

Гендиректор отметил, что у компании нет «этических проблем» продолжения бизнеса в России. По словам Деброса, миссия Bonduelle — «кормить людей», а не выступать «против россиян, казахов или Центральной Азии».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродуктыкомпанияФранция
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