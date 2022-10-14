Danone откажется от своего подразделения в России

Французская компания Danone передаст фактический контроль над производством своей молочной и растительной продукции в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro

«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров», - отмечает производитель.

Компания не уточняет, кому намерена передать контроль над производством.

После одобрения сделки регулирующими органами бизнес Danone в России будет деконсолидирован, а с счетов компании могут списать до $1 млрд.

В апреле Danone прекратила импорт в РФ минеральной воды и растительных напитков под брендами Evian и Alpro. При этом компания не планировала прекращать работу 19 своих российских заводов.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Молочная ПродукцияРоссияПроизводствокомпания
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