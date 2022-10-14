Danone откажется от своего подразделения в России
Французская компания Danone передаст фактический контроль над производством своей молочной и растительной продукции в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров», - отмечает производитель.
Компания не уточняет, кому намерена передать контроль над производством.
После одобрения сделки регулирующими органами бизнес Danone в России будет деконсолидирован, а с счетов компании могут списать до $1 млрд.
В апреле Danone прекратила импорт в РФ минеральной воды и растительных напитков под брендами Evian и Alpro. При этом компания не планировала прекращать работу 19 своих российских заводов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
- Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом
- Минпросвещения попросило кабмин об отсрочке для учителей
- СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом
- Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России
- Представитель Путина заявил о попытках Америки сдержать Россию
- Миронов призвал в приоритетном порядке мобилизовать коллекторов и безопасников МФО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru