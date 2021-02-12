Компании создают совместные предприятия в области платежей и финансов

МегаФон, Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Стороны объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России в 2019 году.

СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в растущем российском сегменте электронной коммерции.

Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей и будет самым крупным акционером: доля компании составит 40%. В финансовое СП компания внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

Российский холдинг USM, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета, внесет в финансовое СП денежные средства и активы.

Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

