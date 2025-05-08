Компании из ФРГ признали ответственность за приход к власти Гитлера
Ответственность за содействие национал-социалистическому режиму в Германии в 1930-е годы признали 49 немецких компаний. Их совместное заявление опубликовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В списке брендов, которые подписали документ, значатся Siemens, Bayer, Beiersdorf, Adidas, Volkswagen, Bosch, Hugo Boss, Lufthansa, Rheinmetall, Mercedes-Benz, BMW и другие.
В их заявлении говорится, что приход Адольфа Гитлера к власти в 1933 году был бы невозможен без поддержки бизнеса, представители которого, вместе с политиками, военными и судами, совершили серьёзную ошибку, так как были «озабочены собственной выгодой».
«В 1933 году и позже слишком многие умолкли, отворачивались и хранили молчание. Это порождает нашу ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее», - говорится в тексте.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что концепция президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» созвучна с распространённым при Адольфе Гитлере лозунгом «Германия превыше всего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru