«Коммерсантъ»: Авиакомпаниям выделят средства из ФНБ на покупку западных лайнеров

По данным издания, на минувшей неделе было проведено соответствующее совещание. Так, «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 воздушных судов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов различных собственников, iFly — три Airbus A330 компании Air Lease Corporation. Переоформление самолетов в российскую собственность обусловлено главным образом возможностью вывода бортов из реестров Бермуд и Ирландии, это позволит использовать суда для полетов за рубеж.

«Коммерсантъ» указывает, что авиаперевозчики планируют рассчитаться с иностранными собственниками самолетов в рамках страхового урегулирования, при этом в случае американских компаний возможен и прямой выкуп. У «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и iFly все готово для проведения расчетов.

Аналитики подсчитали, что на страховое урегулирование по самолетам потребуется 80–96 млрд рублей. Авиакомпании должны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за прошлый год, пишет Ura.ru.

