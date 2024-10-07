Команда Бакальчука покинула офис Wildberries на Ленинской Слободе
Сотрудники компании «ВБ Девелопмент», занимающейся строительством логистических объектов для маркетплейса Wildberries, переехали в новый офис рядом со станцией метро Тульская в Москве, сообщает РБК.
Информацию подтвердил генеральный директор компании Денис Кузнецов, объяснив, что переезд связан с соображениями безопасности и удобства сотрудников. В новом помещении смогут работать до 120 человек, однако другие детали компания решила не раскрывать.
Кузнецов также уточнил, что причиной перемещения стало прекращение оплаты парковки со стороны арендодателя прежнего офиса, что могло повлечь за собой блокировку доступа. Он отметил, что никаких конфликтов не произошло, а переезд был запланирован заранее, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций.
Представители совместной компании Wildberries и Russ (РВБ) отметили, что в курсе переезда и уже перевели часть сотрудников в новую структуру, которая продолжит заниматься строительством складов для маркетплейса. В компании также допускают, что некоторые сотрудники РВБ могли находиться в офисе на Ленинской Слободе, поскольку они могут выбирать, где работать в зависимости от своих потребностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили о раетном ударе по военным объектам в Тель-Авиве
- Израильская армия атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» за час
- Суд заочно арестовал иностранных журналистов за незаконное пересечение границы
- В Рубцовске разгромили памятник малолетним узникам фашизма
- Команда Бакальчука покинула офис Wildberries на Ленинской Слободе
- Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы
- СМИ: Рэпер MC Bandit найден мертвым в Екатеринбурге
- Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула в Барселоне
- Премьер Грузии назвал урегулирование с Россией приоритетом «Грузинской мечты»
- В Риге вторично осквернили памятник полководцу Барклаю-де-Толли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru