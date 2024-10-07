Команда Бакальчука покинула офис Wildberries на Ленинской Слободе

Сотрудники компании «ВБ Девелопмент», занимающейся строительством логистических объектов для маркетплейса Wildberries, переехали в новый офис рядом со станцией метро Тульская в Москве, сообщает РБК.

Информацию подтвердил генеральный директор компании Денис Кузнецов, объяснив, что переезд связан с соображениями безопасности и удобства сотрудников. В новом помещении смогут работать до 120 человек, однако другие детали компания решила не раскрывать.

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Кузнецов также уточнил, что причиной перемещения стало прекращение оплаты парковки со стороны арендодателя прежнего офиса, что могло повлечь за собой блокировку доступа. Он отметил, что никаких конфликтов не произошло, а переезд был запланирован заранее, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций.

Представители совместной компании Wildberries и Russ (РВБ) отметили, что в курсе переезда и уже перевели часть сотрудников в новую структуру, которая продолжит заниматься строительством складов для маркетплейса. В компании также допускают, что некоторые сотрудники РВБ могли находиться в офисе на Ленинской Слободе, поскольку они могут выбирать, где работать в зависимости от своих потребностей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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