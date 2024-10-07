Команда Бакальчука покинула офис Wildberries на Ленинской Слободе

Кузнецов также уточнил, что причиной перемещения стало прекращение оплаты парковки со стороны арендодателя прежнего офиса, что могло повлечь за собой блокировку доступа. Он отметил, что никаких конфликтов не произошло, а переезд был запланирован заранее, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций.

Представители совместной компании Wildberries и Russ (РВБ) отметили, что в курсе переезда и уже перевели часть сотрудников в новую структуру, которая продолжит заниматься строительством складов для маркетплейса. В компании также допускают, что некоторые сотрудники РВБ могли находиться в офисе на Ленинской Слободе, поскольку они могут выбирать, где работать в зависимости от своих потребностей, передает «Радиоточка НСН».

