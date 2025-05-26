«Кофе Хауз» могут признать банкротом
ООО «Кофе Хауз», входящее в группу компаний «Шоколадница», могут признать банкротом. Если десять назад в России работало 220 одноименных кофеен, то сейчас их число сократилось до пяти. Банкротство дочернего предприятия может повлиять на репутацию всей группы, сообщило издание «Коммерсантъ».
Заявление об официальном банкротстве ООО «Кофе Хауз» внесла в арбитражный суд московская Федеральная налоговая служба (ФНС) №4 в мае 2025 года. В группе компаний заявили, что дочернее предприятие неактивно, однако официальное уведомление о банкротстве «Шоколаднице» пока не поступало.
Выручка ООО «Кофе Хауз» сократилась до 1,55 млрд рублей (на 17%), однако прибыль увеличилась на 53% (до 121,5 млн рублей), а чистые активы по состоянию на конец 2024 года достигли 191,5 млн рублей, сообщила платформа СПАРК.
Согласно базе данных, у организации имеются четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, сертификат на производство жареного зернового кофе, товарные знаки «Фабрика кофе “Вари и пей”» и «Кофе Хауз», а также домены сети кофеен «Кофе Хауз» и договоры аренды помещений. Основным владельцем группы компаний является Александр Колобов.
По словам экспертов, кофейня может столкнуться со значительными требованиями со стороны ФНС, если налоговая задолженность составляет свыше 2 млн рублей и не выплачивается более чем три месяца.
Ранее эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева сообщила, что ключевая ставка Центробанка России в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru