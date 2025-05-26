«Кофе Хауз» могут признать банкротом

Выручка ООО «Кофе Хауз» сократилась до 1,55 млрд рублей (на 17%), однако прибыль увеличилась на 53% (до 121,5 млн рублей), а чистые активы по состоянию на конец 2024 года достигли 191,5 млн рублей, сообщила платформа СПАРК.

Согласно базе данных, у организации имеются четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, сертификат на производство жареного зернового кофе, товарные знаки «Фабрика кофе “Вари и пей”» и «Кофе Хауз», а также домены сети кофеен «Кофе Хауз» и договоры аренды помещений. Основным владельцем группы компаний является Александр Колобов.

По словам экспертов, кофейня может столкнуться со значительными требованиями со стороны ФНС, если налоговая задолженность составляет свыше 2 млн рублей и не выплачивается более чем три месяца.

Ранее эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева сообщила, что ключевая ставка Центробанка России в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

