Китай ограничил прием рыбной продукции из РФ из-за коронавируса

Китай из-за обнаружения коронавируса на упаковках продуктов водного промысла приостановил прием импортных деклараций от трех предприятий из России. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.

Как отметили в ведомстве, ограничения коснутся компаний «Камчатморепродукт», «Южно-Курильский рыбокомбинат» и «Южморрыбфлот».

В таможенном управлении уточнили, что на внешних упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из РФ была выявлена нуклеиновая кислота коронавируса.

Ввоз продуктов от предприятий, попавших под ограничения, будет восстановлен через неделю, отмечает телеканал «360».


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ФОТО: Алексей Куденко
ТЕГИ:ИмпортКоронавирусРыбаКитай
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