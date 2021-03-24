Китай ограничил прием рыбной продукции из РФ из-за коронавируса

Китай из-за обнаружения коронавируса на упаковках продуктов водного промысла приостановил прием импортных деклараций от трех предприятий из России. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.

Как отметили в ведомстве, ограничения коснутся компаний «Камчатморепродукт», «Южно-Курильский рыбокомбинат» и «Южморрыбфлот».

В таможенном управлении уточнили, что на внешних упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из РФ была выявлена нуклеиновая кислота коронавируса.

Ввоз продуктов от предприятий, попавших под ограничения, будет восстановлен через неделю, отмечает телеканал «360».



