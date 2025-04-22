Экс-глава РОАД: Регистрация Kia товарных знаков не говорит о возвращении в РФ

Тот факт, что компания Kia зарегистрировала в России товарные знаки ещё не говорит о возвращении на российски рынок. Об этом сайту aif.ru заявил экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

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Он указал, что южнокорейскому автопроизводителю возобновления работы в РФ потребуется «решить вопрос с российским правительством», поэтому к информации о якобы возвращении следует относиться «очень осторожно».

«Вернутся когда-нибудь? Вернутся. Однако пока очень рано говорить об этом», - подчеркнул эксперт.

Мосеев добавил, что регистрация товарных знаков необходима, чтобы «защищать рынок».

Ранее корпорация Hyundai Motor, которой принадлежит бренд Kia, опровергла сообщения о возможном возвращении в РФ, добавив, что подобные предположения «совершенно не связаны с действительностью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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