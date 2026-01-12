Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов

Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила отметку в четыре триллиона долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 18:34 мск акции компании снижались на 0,24% и торговались по 327,99 доллара за бумагу.

Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн

При этом ранее в ходе сессии котировки достигали исторического максимума — 334,04 доллара, что соответствовало рыночной стоимости Alphabet на уровне около 4,03 триллиона долларов.

Таким образом, Alphabet стала четвертой компанией в мире, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов. Ранее этот уровень достигали Nvidia, Microsoft и Apple, передает «Радиоточка НСН».

