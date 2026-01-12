Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов

При этом ранее в ходе сессии котировки достигали исторического максимума — 334,04 доллара, что соответствовало рыночной стоимости Alphabet на уровне около 4,03 триллиона долларов.

Таким образом, Alphabet стала четвертой компанией в мире, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов. Ранее этот уровень достигали Nvidia, Microsoft и Apple, передает «Радиоточка НСН».

