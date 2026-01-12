Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила отметку в четыре триллиона долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18:34 мск акции компании снижались на 0,24% и торговались по 327,99 доллара за бумагу.
При этом ранее в ходе сессии котировки достигали исторического максимума — 334,04 доллара, что соответствовало рыночной стоимости Alphabet на уровне около 4,03 триллиона долларов.
Таким образом, Alphabet стала четвертой компанией в мире, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов. Ранее этот уровень достигали Nvidia, Microsoft и Apple, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
- 700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
- СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
- В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
- Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
- Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
- Археологи Эрмитажа призвали власти Польши не выдавать Бутягина Украине
- В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году
- Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru