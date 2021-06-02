«Камаз» и Sollers перезапустили переговоры об альянсе

Российский производитель грузовиков «Камаз» и группа Sollers, которая владеет заводом УАЗ, возобновили переговоры о создании альянса, сообщило ТАСС.

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Глава группы Sollers Вадим Швецов отметил, что в предыдущий раз переговоры прервались из-за пандемии COVID-19, которая не позволяла сторонам встретиться физически. «Процесс альянсов все-таки требует общения живого», — подчеркнул Швецов.

Впервые о желании создать альянс компании заявили в феврале 2020 года. Sollers исключила поглощение организации, а «Камаз» рассказал о возможном слиянии, пишет Газета.ру.

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Фото: kamaz.ru
ТЕГИ:АвтомобильПереговорыКамаз
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