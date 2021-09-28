Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу

Правительство России намерено отказаться от попаровк к Налоговому кодексу, которые увязывают ставку налога на прибыль и дивиденды компаний, сообщает пресс-служба кабмина.

В решениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликованы на сайте правительства, ставка налога на прибыл компаний не будет повышаться в случае, если её направят на выплату дивидендов.

Ранее в Минфине предложили поднять налог на прибыль с 20% до 25-30% для организаций, которые в последние пять лет инвестировали меньше, чем выплачивали дивидендов.

Ранее Мишустин заявил, что правительство и бизнес достигли договорённостей по основным параметрам изменения налогов.