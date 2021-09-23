Мишустин заявил, что правительство и бизнес договорились по налоговым вопросам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что диалог между правительством и бизнесом является важной частью эффективного государственного управления, сообщает РИА Новости.

На встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что кабмин и бизнесмены успешно сотрудничают по всем основным направлениям, были достигнуты договорённости по основным параметрам изменения налогов.

«Это ваше право... решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами... во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее правительство РФ утвердило новый законопроект об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 13 600 рублей, пишет журнал «Профиль». По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, новый минимум может быть установлен уже в 2022 году.

