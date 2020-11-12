Кабмин продлил налоговые каникулы для бизнеса до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому продлеваются налоговые каникулы для бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе говорится, что отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, будет действовать ещё три месяца.
Председатель правительства отметил, что весной 2020 года предприятиям и предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей уже предоставили полугодовую отсрочку по налогам и страховым взносам, однако «ситуация по-прежнему сложная».
«Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства», - добавил премьер.
Мишустин уточнил, что отсрочку получат бизнесмены, работающие в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, предприятия бытовой сферы, а также организации, которые занимаются организацией конференций и выставок.
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