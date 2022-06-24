К августу магазины duty free станут доступны для вылетающих из РФ в ЕАЭС

Магазины duty free в аэропортах могут открыть для пассажиров, вылетающих из России в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщают «Известия».

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Как ожидается, это произойдёт в начале августа. Закон об этом одобрил Совфед, теперь его должен подписать глава государства. После этого Федеральная таможенная служба должна определить правила продажи для вылетающих в ЕАЭС пассажиров.

При этом цена товаров в duty free для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше на 30% выше, чем для тех, кто летит за границу.

Ранее аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, чтобы воздушные гавани повысили повысить выручку на фоне падения международного трафика.

