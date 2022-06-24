К августу магазины duty free станут доступны для вылетающих из РФ в ЕАЭС
Магазины duty free в аэропортах могут открыть для пассажиров, вылетающих из России в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщают «Известия».
{{related_post_brKJK!rt!}}
Как ожидается, это произойдёт в начале августа. Закон об этом одобрил Совфед, теперь его должен подписать глава государства. После этого Федеральная таможенная служба должна определить правила продажи для вылетающих в ЕАЭС пассажиров.
При этом цена товаров в duty free для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше на 30% выше, чем для тех, кто летит за границу.
Ранее аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, чтобы воздушные гавани повысили повысить выручку на фоне падения международного трафика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- К августу магазины duty free станут доступны для вылетающих из РФ в ЕАЭС
- В Венгрии предложили отказаться от ввода новых антироссийских санкций
- СМИ: Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ
- Крушение Ил-76 в Рязани: погиб один человек
- Ил-76 упал под Рязанью
- Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 июля
- Названы овощи, которые лучше варить
- СМИ: сын Илона Маска стал девушкой и поменял имя
- Борис Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду
- Байден обсудит в рамках обсудит G7 ужесточение антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru