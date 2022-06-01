Аэропорты РФ попросили открыть duty free на внутренних рейсах
Аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, сообщает РБК со ссылкой на председателя совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.
Меру предлагается принять, чтобы воздушные гавани повысили повысить выручку на фоне падения международного трафика. Кроме того, пассажиры получат доступ к товарам по ценам ниже рыночных.
Вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.
Напомним, многие товары в магазинах беспошлинной торговли duty-free могут оказаться дороже, чем в обычных торговых точках. Это касается электроники: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель.
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