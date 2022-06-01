Аэропорты РФ попросили открыть duty free на внутренних рейсах

Меру предлагается принять, чтобы воздушные гавани повысили повысить выручку на фоне падения международного трафика. Кроме того, пассажиры получат доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

Вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.

Напомним, многие товары в магазинах беспошлинной торговли duty-free могут оказаться дороже, чем в обычных торговых точках. Это касается электроники: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель.

