Аэропорты РФ попросили открыть duty free на внутренних рейсах

Аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, сообщает РБК со ссылкой на председателя совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

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Меру предлагается принять, чтобы воздушные гавани повысили повысить выручку на фоне падения международного трафика. Кроме того, пассажиры получат доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

Вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.

Напомним, многие товары в магазинах беспошлинной торговли duty-free могут оказаться дороже, чем в обычных торговых точках. Это касается электроники: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель.

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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
ТЕГИ:МагазиныАэропорты
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