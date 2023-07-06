Тосунян: Доля валютных вкладов в 2023 году сократилась более чем в два раза

«Доля валютных вкладов физический лиц сегодня составляет около 9% от общего объема вкладов. Для сравнения: два-три года назад это было 20%. То есть, в два с лишним раза сократилось количество», - сказал собеседник НСН.

Накануне Тосунян заявил, что пессимистические прогнозы касательно банковской отрасли вредны для рынка и необъективны, крайне сложно точно предсказать развитие событий через три года.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

