Тосунян: Доля валютных вкладов в 2023 году сократилась более чем в два раза
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день доля валютных вкладов составляет порядка 9% от всех вкладов.
«Доля валютных вкладов физический лиц сегодня составляет около 9% от общего объема вкладов. Для сравнения: два-три года назад это было 20%. То есть, в два с лишним раза сократилось количество», - сказал собеседник НСН.
Накануне Тосунян заявил, что пессимистические прогнозы касательно банковской отрасли вредны для рынка и необъективны, крайне сложно точно предсказать развитие событий через три года.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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