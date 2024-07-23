Из App Store пропало приложение «Авито»

В компании заявили, что выясняют причины удаления приложения. При этом в Google Play приложение доступно для скачивания.

Сервис рекомендует пользователям не удалять установленную программу и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

Тем, у кого нет приложения, рекомендуется использовать мобильную версию сайта.

Ранее приложение Rutube исчезло из AppStore, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

