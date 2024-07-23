Из App Store пропало приложение «Авито»
23 июля 202406:17
Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений App Store, сообщает РИА Новости.
В компании заявили, что выясняют причины удаления приложения. При этом в Google Play приложение доступно для скачивания.
Сервис рекомендует пользователям не удалять установленную программу и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
Тем, у кого нет приложения, рекомендуется использовать мобильную версию сайта.
Ранее приложение Rutube исчезло из AppStore, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru