Иван Таврин продал «Муз-ТВ», «Ю» и другие активы в медиа

Kismet Capital Group Ивана Таврина достигла соглашения с группой инвесторов о продаже медийной группы «Медиа1», которая включает телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиостанцию «Выбери Радио». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников сделки.

Сумма сделки не раскрыта. В числе инвесторов — компания «Медиа-Телеком», в которую входят Национальная медиа группа, «Ростелеком» и другие участники. Эта компания занимается дистрибуцией телеканалов и медийного контента.

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По данным Mediascope, по итогам первого полугодия 2024 года доля телеканала «Муз-ТВ» в аудитории старше четырех лет по всей России составила 0,6%. Тот же показатель наблюдается и у телеканала «Ю».

Детский телеканал «Солнце», который заменил ушедший из России Disney, имел долю в 0,7%. Для сравнения, доля детского канала «Карусель» за тот же период составила 2,6%, развлекательного канала ТНТ — 3,6%, а у СТС — 4,3%, передает «Радиоточка НСН».

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