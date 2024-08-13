Иван Таврин продал «Муз-ТВ», «Ю» и другие активы в медиа

Kismet Capital Group Ивана Таврина достигла соглашения с группой инвесторов о продаже медийной группы «Медиа1», которая включает телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиостанцию «Выбери Радио». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников сделки.

Сумма сделки не раскрыта. В числе инвесторов — компания «Медиа-Телеком», в которую входят Национальная медиа группа, «Ростелеком» и другие участники. Эта компания занимается дистрибуцией телеканалов и медийного контента.