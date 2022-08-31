Иван Щербаков: Два павильона под цветочные магазины выставлены на торги на юге Москвы

Два нестационарных объекта под открытие цветочных магазинов на юге Москвы выставлены на городские торги, которые пройдут 28 сентября в формате открытых электронных аукционов. Права на ведение коммерческой деятельности по продаже цветов в двух павильонах в районах Восточное Бирюлево и Нагорный будут реализованы среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на площадке «Росэлторг».

Прием заявок завершится 23 сентября в 10:00.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, победители торгов в течение пяти лет смогут продавать комнатные растения и собранные из срезанных цветов букеты, упаковочные пакеты и подарочные наборы, грунт, горшки, семена и рассаду.

«Вести торговлю в павильонах можно круглый год, начальная ставка ежемесячной платы составляет 38,4 тысячи рублей», – уточнил глава департамента.

Павильоны площадью 19,2 квадратного метра каждый для обеспечения круглогодичной работы предстоит подключить к электроснабжению. Объекты имеют удачное расположение: они находятся в жилых микрорайонах в зонах ежедневных и прогулочных маршрутов местных жителей в Электролитном проезде и на Липецкой улице.

Более подробную информацию об инвестиционной привлекательности лотов можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

