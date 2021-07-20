IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи

Иностранным IT-компаниям, которые не имеют представительства в России, перекроют платежи, сообщается на официальном сайте правовой информации.

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Нарушителей законопроекта будут разделять на два списка, контролируемых Роскомнадзором. В первый войдут те компании, которые не открыли представительства, им заблокируют платежи.

Во второй список войдут иностранные поставщики платежный услуг, которые будут работать с компаниями из первой группы. Если они не устранят нарушения в течение 30 дней, их ждет блокировка.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:РоссиякомпанияИностранцы
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