IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи

Нарушителей законопроекта будут разделять на два списка, контролируемых Роскомнадзором. В первый войдут те компании, которые не открыли представительства, им заблокируют платежи.

Во второй список войдут иностранные поставщики платежный услуг, которые будут работать с компаниями из первой группы. Если они не устранят нарушения в течение 30 дней, их ждет блокировка.

