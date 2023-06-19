Исследование: МГИМО стал первым в рейтинге вузов по зарплатам выпускников-экономистов

Отмечается, что зарплата экономистов, окончивших МГИМО, в среднем составляет 165 тысяч рублей. На вторую строчку рейтинга попала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), средний заработок выпускников-экономистов составил 150 тысяч в месяц. Третье место занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, средняя зарплата выпускников — 140 тысяч рублей.

Четвертым в рейтинге стал Финансовый университет, средняя зарплата выпускников-экономистов вуза составляет 135 тысяч рублей. Далее следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), ее выпускники получают в среднем 130 тысяч рублей.

Шестую строчку в списке делят Всероссийская академия внешней торговли и Санкт-Петербургский государственный университет (зарплаты выпускников - по 120 тысяч рублей), седьмым стал Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (115 тысяч рублей). Восьмое место разделили Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления с зарплатами выпускников по 110 тысяч рублей, девятое — Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (100 тысяч). Замыкает топ-10 Российский университет дружбы народов (РУДН), выпускники которого получают в среднем 95 тысяч рублей.

Ранее SuperJob выяснил, что почти 80% работодателей в РФ повышали своим сотрудникам зарплаты в течение последнего года, пишет RT. Более половины компаний увеличили жалованье работникам за последние шесть месяцев, отмечает телеканал 360.

