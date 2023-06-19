Исследование: МГИМО стал первым в рейтинге вузов по зарплатам выпускников-экономистов
МГИМО возглавил ежегодный рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в отраслях финансов и экономики и окончивших вуз в 2017–2022 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что зарплата экономистов, окончивших МГИМО, в среднем составляет 165 тысяч рублей. На вторую строчку рейтинга попала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), средний заработок выпускников-экономистов составил 150 тысяч в месяц. Третье место занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, средняя зарплата выпускников — 140 тысяч рублей.
Четвертым в рейтинге стал Финансовый университет, средняя зарплата выпускников-экономистов вуза составляет 135 тысяч рублей. Далее следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), ее выпускники получают в среднем 130 тысяч рублей.
Шестую строчку в списке делят Всероссийская академия внешней торговли и Санкт-Петербургский государственный университет (зарплаты выпускников - по 120 тысяч рублей), седьмым стал Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (115 тысяч рублей). Восьмое место разделили Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления с зарплатами выпускников по 110 тысяч рублей, девятое — Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (100 тысяч). Замыкает топ-10 Российский университет дружбы народов (РУДН), выпускники которого получают в среднем 95 тысяч рублей.
Ранее SuperJob выяснил, что почти 80% работодателей в РФ повышали своим сотрудникам зарплаты в течение последнего года, пишет RT. Более половины компаний увеличили жалованье работникам за последние шесть месяцев, отмечает телеканал 360.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили о размещении Киевом воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией
- Исследование: МГИМО стал первым в рейтинге вузов по зарплатам выпускников-экономистов
- ПВО сбила два беспилотника на севере Крыма
- Семь человек пострадали из-за украинского обстрела Белгородской области
- СМИ: В Москве неизвестные подожгли три железнодорожных релейных шкафа
- Сборная Испании стала победителем Лиги наций УЕФА
- Режиссер Учитель призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар» в 2023 году
- Глава Минтруда рассказал о четырех выходных на майские праздники в 2024 году
- Рогов: Россия вернула контроль над селом Пятихатки
- Появилось видео, как Макрон залпом выпивает бутылку пива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru