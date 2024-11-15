iPhone 16 Pro подешевел на 40%
В России подешевел iPhone 16 Pro, сообщает Hi-Tech Mail.
Изначально его стоимость составляла 170 тысяч рублей. Через месяц после выхода гаджета на рынок цена снизилась до 130 тысяч рублей. В последние дни распродажи «11.11» онлайн-магазины предлагают iPhone 16 Pro еще дешевле - от 105 до 115 тысяч рублей. Таким образом, флагманы Apple подешевели на 43%.
Отмечается, что до сих пор самым выгодным способом приобрести устройство является заказ из-за рубежа.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать смартфоны Apple, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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