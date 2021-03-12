Банк России может ввести комиссию при переводе денег в цифровой рубль

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, пишут «Известия».

При этом председатель ЦБ РФ отметила, что внутри одного банка комиссий быть не должно, однако в целом решение еще не принято.

Депутат и банкир не знают, что такое цифровой рубль

«Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии», - напомнила она.

Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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