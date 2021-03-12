Банк России может ввести комиссию при переводе денег в цифровой рубль

«Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии», - напомнила она.

Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году.

