Банк России может ввести комиссию при переводе денег в цифровой рубль
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, пишут «Известия».
При этом председатель ЦБ РФ отметила, что внутри одного банка комиссий быть не должно, однако в целом решение еще не принято.
«Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии», - напомнила она.
Уже несколько месяцев участники банковского сектора и просто экономисты активно обсуждают введение в России цифрового рубля. Как заявили в Госдуме, тестирование новой формы российской валюты может начаться уже в этом году.
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