Инвестор откроет спортивный центр на востоке Москвы

В Москве на торги по аренде выставили здание площадью более семи тысяч квадратных метров с подвалом под размещение спортивного объекта. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, речь идет о возможности открыть спортивно-оздоровительный центр в районе Перово.

«С победителем торгов, которые пройдут 13 декабря, подпишут арендное соглашение сроком на 25 лет», – уточнил Щербаков.

Здание расположено по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3. Рядом есть остановки общественного транспорта, недалеко – станции метро «Шоссе Энтузиастов» и «Перово» Калининской линии. Победитель торгов сможет оказывать там спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги.

Размер годовой арендной платы определится в ходе онлайн-аукциона. Заявку на участие в нем можно подать до 11 декабря. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва – город, развивающий предпринимательство, в котором выставляется на торги различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал Москвы. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

