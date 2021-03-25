Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%
25 марта 202115:43
Курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10%, сообщает портал CoinDesk.
По данным площадки на 15:38 по московскому времени, курс биткоина достиг 50 632 доллара США.
Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, что биткоин не станет деньгами, сообщает RT. По его мнению, каждый платёж криптовалютой является дорогим удовольствием и биткоин уже давно позиционируют как альтернативу золоту.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru