Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%

Курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10%, сообщает портал CoinDesk.

По данным площадки на 15:38 по московскому времени, курс биткоина достиг 50 632 доллара США.

Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, что биткоин не станет деньгами, сообщает RT. По его мнению, каждый платёж криптовалютой является дорогим удовольствием и биткоин уже давно позиционируют как альтернативу золоту.

