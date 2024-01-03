Инвестиции в градостроительное развитие Новой Москвы превысили 3,7 трлн рублей

Инвестиции в градостроительное развитие Новой Москвы составили уже более половины от намеченного к 2035 году плана, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«По нашим планам, к 2035 году инвестиции в развитие новых территорий Москвы должны достичь рубежа в 7 триллионов рублей. На сегодняшний день эта цифра уже превышает 3,7 триллионов», - отметил он, уточнив, что значительная часть приходится на внебюджетные средства.

По словам Бочкарева, раньше на один рубль из казны приходилось четыре рубля внебюджетных поступлений, а сейчас соотношение достигло одного к пяти.

Только со стороны девелоперов инвестиции в строительство недвижимости в ТиНАО составили несколько триллионов рублей, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Инвесторы вкладывались не только в жилье, но и в коммерческую недвижимость, создание промышленных объектов, социальной инфраструктуры. «При этом под строительство производственных объектов землю город выделяет практически бесплатно», - добавил Жидкин.

В последние годы инвесторы активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, торгово-развлекательных комплексов, индустриальных и складских объектов, инвестируют и в небольшие точки развития малого бизнеса. Один из реализованных проектов - технопарк «ТехноСпарк», ставший площадкой на самых разных производств.

