Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy закрылись
Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy сообщили о своем закрытии. Информация об этом опубликована на сайтах компаний.
Как пишут «Ведомости», брендами KupiVIP и Mamsy управляет организация Private Trade, принадлежащая кипрской компании Blacksquare Investments. В мае нынешнего года «Яндекс.Маркет» сообщил о покупке Private Trade, также к компании должны были перейти Mamsy, пять магазинов в торговых центрах и распределительный центр в Московской области площадью 20 000 квадратных метров. Однако в июле стало известно, что «Яндекс» отказался от покупки KupiVIP и остальных активов. По данным источников, в «Яндексе» приняли решение, оценив KupiVIP и возможные риски.
Интернет-магазин KupiVIP был создан в 2008 году и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом. По данным Fashion Consulting Group, оборот компании по итогам 2020 года сократился на 10%, до 4,5 млрд рублей.
Mamsy — интернет-магазин, продающий одежду и товары средней ценовой категории, в основном для женщин и детей. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании по итогам прошлого года составила 671,6 млн рублей.
Между тем информацию на российском сайте интернет-магазина iHerb, продающего БАДы, витамины и товары для здоровья, признали запрещенной, напоминает телеканал «360». Такое решение вынес Центральный районный суд Барнаула. Компания намерена оспорить вердикт судьи.
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