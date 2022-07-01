Интернет-магазин Bonprix остановил работу в России
Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России.
«Сообщаем вам о том, что интернет-магазин Bonprix, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении на главной странице русскоязычной версии ресурса.
При этом служба поддержки для клиентов продолжит работать в обычном режиме. Заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены.
Бренд Bonprix, входящий в немецкую Otto Group, специализируется на продаже одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. В России компания работала с 1990-х годов.
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