Интернет-магазин Bonprix остановил работу в России

«Сообщаем вам о том, что интернет-магазин Bonprix, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении на главной странице русскоязычной версии ресурса.

При этом служба поддержки для клиентов продолжит работать в обычном режиме. Заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены.

Бренд ​Bonprix, входящий в немецкую Otto Group, специализируется на продаже одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. В России компания работала с 1990-х годов.

