Apple зарегистрировала товарный знак в России

Коммунальные службы собрали с улиц Москвы порядка 1 млн кубометров снега Более 1,5 тыс раз помогли водителям в трудных ситуациях патрульные ЦОДД Москвы в новогодние праздники Жителям Москвы рекомендуют использовать общественный транспорт для поездок по городу 13 новых медицинских учреждений появилось в Москве в 2025 году Ветврач рекомендует сократить время выгула собак в предстоящие морозы