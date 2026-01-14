Apple зарегистрировала товарный знак в России

Корпорация Apple зарегистрировала товарный знак в России, указано в электронной базе Роспатента. Об этом сообщает РИА Новости.

Американская компания подала заявку на регистрацию одноименного бренда в ноябре 2023 года. Роспатент решил зарегистрировать товарный знак в январе наступившего года.

Apple планирует оказывать в РФ образовательные, развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию и книги, а также организовывать прокат фильмов.

Ранее южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в России бренды Samsung Neo QLED и MovingStyle, пишет Ura.ru.

