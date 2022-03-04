Intel прекратит поставки в Россию и Белоруссию

Производящая электронные устройства и компьютерные компоненты компания Intel приостановит поставки продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Intel, а также еще один производитель процессоров компания AMD решили временно прекратить поставки продукции в Россию на фоне военной операции РФ на Украине. Российские компании уведомили об этом в устной форме в конце февраля.

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ФОТО: pixabay.com
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