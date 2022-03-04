Intel прекратит поставки в Россию и Белоруссию

«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Intel, а также еще один производитель процессоров компания AMD решили временно прекратить поставки продукции в Россию на фоне военной операции РФ на Украине. Российские компании уведомили об этом в устной форме в конце февраля.

