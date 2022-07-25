«Индустрия кричит»: Кинотеатры по-прежнему рассчитывают на господдержку
Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин отметил, что падение киноиндустрии составило 65-70%.
Государство уже пять месяцев игнорирует проблемы киноиндустрии, ситуация не стала понятнее и сегодня, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«К сожалению, быстро переобуться в воздухе не получается, мы видим драматичное падение киноиндустрии на 65-70% от месяца к месяцу. Пока горизонта, когда станет лучше, не видно. Происходит период острой неопределенности, когда мы не понимаем, на что рассчитывать со стороны государства, со стороны профильного министерства. Основная проблема сейчас в том, что мы забываем нашу историю, рубим корни, забыли про кино, есть другие заботы. Индустрия уже пять месяцев кричит, что надо, это основная проблема – нет поддержки и плана», - отметил он.
Специальная военная операция на Украине переформатировала и культурную жизнь внутри России. Первыми ушли западные фильмы и сериалы. При этом российские кинотеатры находятся в предбанкротном состоянии из-за отсутствия фильмов голливудских и других зарубежных студий. По заявлению экспертов из киноиндустрии, к концу лета 2022 года может закрыться до 70% кинозалов.
Объем инвестиций в производство отечественного кино со стороны государства был увеличен в два раза. Это должно выровнять ситуацию по сборам хотя бы частично, первые результаты ждем осенью, заявили ранее в пресс-службе сети кинотеатров КАРО в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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