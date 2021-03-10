Индекс МосБиржи впервые за три недели превысил 3500 пунктов

Индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов впервые за три недели на фоне ослабления и новой волны роста крупных компаний во главе с «Яндексом», сообщает «Интерфакс».

Индекс МосБиржи вырос к 11:03 по Москве до 3501,63 пункта (+0,7%). Индекс РТС достиг отметки 1490 (+0,6%). Динамика цен наиболее ликвидных и доходных компаний смешанная в пределах 3,7%.

Индекс Мосбиржи побил новый исторический рекорд

Стоимость нефти Brent 10 марта снизилась до 66,77 доллара за баррель (-1,1%), доллар подорожал до 74,04 рубля (+0,13%)


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