Индекс Мосбиржи побил новый исторический рекорд
Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов преодолел отметку в 3500 пунктов, тем самым, обновив исторический максимум. На момент написания заметки он продолжает рост и прибавляет уже 1,62%.
Один из основных российских фондовых индикаторов находится на подъёме на фоне ослабления рубля и новой волны роста «голубых фишек» в связи с подорожанием нефти на мировых рынках.
Нефть марки Brent сегодня утром снижалась в рамках коррекции в район $55 за баррель, однако днем вновь начался подъём до $55,5 за бочку. Доллар торгуется в районе 74 рублей, 41 копейки.
В свою очередь индекс РТС прибавил 1,25%, до 1484,56 пункта.
Согласно прогнозу экспертов, отечественный фондовый рынок может сохранить тенденцию роста до февраля. Как отмечают «Известия», ключевой фактор роста мировых рынков — так называемая голубая волна в США, где демократическая партия по итогам выборов взяла под контроль вслед за Белым домом все палаты Конгресса.
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