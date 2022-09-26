Индекс Мосбиржи впервые с февраля опускался ниже 2 000 пунктов

Индекс Московской биржи в ходе торгов опускался ниже 2 000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов

Индекс достиг такого уровня впервые с 24 февраля. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 054,56 пункта, по данным на 10:05 мск, он потерял 4,33% и составил 1 999,47 пункта. К 10:37 по Москве индекс площадки укрепился до 2 011,56 пункта.

При этом долларовый индекс РТС, который на открытии торгов составлял 1 105,27 пункта, к 10:05 снизился на 5,5%, до 1 079,01 пункта. Позже этот показатель вырос до 1 089,15 пункта.

В минувшую среду индекс Мосбиржи обвалился на 7,4%, индекс РТС — на 9,7%, напоминает телеканал «360». Такие показатели были зафиксированы после объявления в России частичной мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Акции"московская Биржа"
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