Индекс Мосбиржи впервые с февраля опускался ниже 2 000 пунктов
Индекс Московской биржи в ходе торгов опускался ниже 2 000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.
Индекс достиг такого уровня впервые с 24 февраля. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 054,56 пункта, по данным на 10:05 мск, он потерял 4,33% и составил 1 999,47 пункта. К 10:37 по Москве индекс площадки укрепился до 2 011,56 пункта.
При этом долларовый индекс РТС, который на открытии торгов составлял 1 105,27 пункта, к 10:05 снизился на 5,5%, до 1 079,01 пункта. Позже этот показатель вырос до 1 089,15 пункта.
В минувшую среду индекс Мосбиржи обвалился на 7,4%, индекс РТС — на 9,7%, напоминает телеканал «360». Такие показатели были зафиксированы после объявления в России частичной мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru