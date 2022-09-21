Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2102,72 пункта (–5,1%),

При этом индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов. По состоянию на 10:15 по Москве он потерял 7,43% и составил 1068,47 пункта.

Накануне на фоне решений о проведении референдумов о присоединении к РФ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях индекс Мосбиржи снижался до 2215,67 пункта, РТС — до 1154,17 пункта, напоминает «Свободная пресса».

