Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
Индекс Московской биржи на открытии торгов падал на 9,45%, почти до 2000 пунктов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2102,72 пункта (–5,1%),
При этом индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов. По состоянию на 10:15 по Москве он потерял 7,43% и составил 1068,47 пункта.
Накануне на фоне решений о проведении референдумов о присоединении к РФ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях индекс Мосбиржи снижался до 2215,67 пункта, РТС — до 1154,17 пункта, напоминает «Свободная пресса».
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