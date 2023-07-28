Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Московской биржи преодолел вверх психологически важный рубеж в три тысячи пунктов – впервые с февраля 2022 года. Один из ключевых отечественных фондовых индикаторов поднялся на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти.
На данный момент показатель МосБиржи прибавляет около половины процента. При этом индекс РТС теряет около четверти процента. Голубые фишки на МосБирже показывают смешанную динамику в диапазоне около 2%. Лидерами роста торговой сессии стали бумаги нефтяных компаний.
Доллар торгуется в районе 91 рубля, 22 копеек. За евро дают 100 рублей, 52 копейки. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 83,97 доллара за баррель.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные СМИ недавно признали, что потолок цен на российскую нефть не работает.
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