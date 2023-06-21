Индекс МосБиржи обновил годовой максимум

Отечественный фондовый рынок в среду, 21 июня обновил годовой максимум по индексу Московской биржи, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок. По данным на 16:35 индекс МосБиржи составил 2816,49 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2821,88 пункта), индекс РТС - 1055,62 пункта (+1,2%), свидетельствуют данные торговых ресурсов.

Большинство «голубых фише» на МосБирже прибавили в цене порядка 4%. В лидерах - акции металлургов во главе с бумагами «Северстали». Это объясняется ожиданиями возобновления выплаты дивидендов компаниями в текущем году.

При этом доллар подешевел до 83 рублей, 89 копеек по состоянию на 17:28 (- 90 копеек к закрытию предыдущей торговой сессии). Евро теряет 50 с лишним копеек и торгуется в районе 91,78 рубля.