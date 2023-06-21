Индекс МосБиржи обновил годовой максимум
Отечественный фондовый рынок в среду, 21 июня обновил годовой максимум по индексу Московской биржи, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок. По данным на 16:35 индекс МосБиржи составил 2816,49 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2821,88 пункта), индекс РТС - 1055,62 пункта (+1,2%), свидетельствуют данные торговых ресурсов.
Большинство «голубых фише» на МосБирже прибавили в цене порядка 4%. В лидерах - акции металлургов во главе с бумагами «Северстали». Это объясняется ожиданиями возобновления выплаты дивидендов компаниями в текущем году.
При этом доллар подешевел до 83 рублей, 89 копеек по состоянию на 17:28 (- 90 копеек к закрытию предыдущей торговой сессии). Евро теряет 50 с лишним копеек и торгуется в районе 91,78 рубля.
Как отмечают аналитики, зарубежные инвесторы продолжают проявлять осторожность в ожидании выступления руководства Федеральной резервной системы США в Конгрессе, которое состоится в ближайшие два дня. На фоне сохранения относительно высокой инфляции прогнозируется дальнейшее увеличение базовой процентной ставки ФРС.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», гендиректор АКРА и бывший зампред Центробанка Михаил Сухов озвучил формулу, по которой в этом году будет меняться курс рубля к доллару - «75-60-90». Первая цифра означает среднегодовой показатель, а вторая и третья — минимум и максимум.
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